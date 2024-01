SYNLAB Aktie: Jetzt kommt es knüppeldick!

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Aktienkurse lässt sich nicht nur anhand von harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand von weichen Faktoren wie der allgemeinen Stimmungslage einschätzen. Laut unseren Analysten wurden die Kommentare zu Synlab auf sozialen Plattformen überwiegend positiv bewertet. Allerdings wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung für diese Betrachtung führt.

Zusätzlich zur sozialen Stimmung wurde die Analyse durch die Betrachtung von Handelssignalen ergänzt. Dabei ergibt sich auf der Ebene der Handelssignale eine "Schlecht"-Bewertung, basierend auf vier konkret berechneten Signalen (4 "Schlecht", 0 "Gut). Insgesamt wird Synlab daher hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war nicht bedeutend höher oder niedriger als üblich, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Synlab-Aktie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich ein positiver Kurs von Synlab von 11,56 EUR, was einer Entfernung von +18,32 Prozent vom GD200 (9,77 EUR) entspricht. Dies führt zu einem "Gut"-Signal. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist hingegen einen Kurs von 11,23 EUR auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Synlab-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength-Index, RSI, zeigt bei einem Niveau von 96,15 eine "Schlecht"-Einstufung, während der RSI25 mit 48,41 zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".