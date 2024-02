SYNLAB Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

Die Synlab-Aktie wurde in den letzten 200 Handelstagen mit einem Durchschnittsschlusskurs von 10,04 EUR bewertet. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 11,85 EUR, was einem Anstieg von 18,03 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 11,71 EUR, was nahe dem letzten Schlusskurs (+1,2 Prozent) liegt und somit zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Synlab-Aktie also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Synlab-Aktie beträgt 52,63, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird sie als "Neutral" eingestuft. Beim RSI25 beträgt der Wert 44, was ebenfalls darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt resultiert daraus eine "Neutral"-Einstufung für den RSI.

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Die Analyse der Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Synlab eingestellt waren. Es gab insgesamt 11 positive und ein negatives Signal. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls überwiegend positiv. Auf dieser Basis erhält Synlab eine "Gut"-Einschätzung. Andere Auswertungsmodelle haben jedoch acht Handelssignale für Synlab identifiziert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Synlab von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.