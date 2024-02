SYNLAB Aktie: Finger weg?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den letzten Tagen hat das Interesse an der Aktie von Synlab in den sozialen Medien zugenommen, wobei überwiegend positive Meinungen geäußert wurden. Auch der Meinungsmarkt hat sich verstärkt mit den positiven Aspekten rund um Synlab beschäftigt. Dies führte zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung. Allerdings zeigen weitere Untersuchungen, dass auch einige "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, insgesamt waren es acht Schlecht-Signale und kein gutes Signal, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Zusammenhang mit Synlab wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet. Dabei zeigte sich eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führte. Die Rate der Stimmungsänderung blieb ebenfalls gering, was auf eine "Neutral"-Bewertung hindeutet. Insgesamt ergibt sich daher für Synlab in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung der Synlab-Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts ergibt, dass der aktuelle Schlusskurs deutlich über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage zeigt eine positive Bewertung, allerdings etwas schwächer, was zu einer "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird die Synlab-Aktie für die einfache Charttechnik somit mit einem "Gut"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) der Synlab-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf kurzfristiger Basis als auch auf einer 25-Tage-Basis. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse. Insgesamt ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut" in Bezug auf das Anleger-Sentiment für die Synlab-Aktie.