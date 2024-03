SYNLAB Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Der Relative Strength Index: Ein wichtiger Indikator der technischen Analyse, der Relative Strength Index (RSI), bezieht sich auf die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen. Bei einem Wert zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als "überverkauft", bei 70 bis 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI von Synlab liegt derzeit bei 56,55, was als "neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 58,46 und deutet ebenfalls auf eine "neutral" Einschätzung hin. Insgesamt wird daher eine "neutral" Bewertung abgegeben.

Technische Analyse: Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ist die Synlab derzeit als "gut" einzustufen. Der GD200 des Wertes liegt bei 10,18 EUR, was bedeutet, dass der Aktienkurs (11,54 EUR) um +13,36 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der letzten 50 Tage liegt bei 11,79 EUR, was einer Abweichung des Aktienkurses von -2,12 Prozent entspricht. Insgesamt entspricht dies einer Bewertung als "gut".

Anleger: Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Synlab eingestellt waren. Es gab in den letzten zehn Tagen überwiegend positive Themen, und an einem Tag waren die Anleger neutral eingestellt. Auch die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Synlab daher eine "gut"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben ebenfalls mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in die "schlecht"-Richtung zeigte. Die Häufung der Verkaufssignale führt zu einer "schlecht" Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Synlab von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "gut"-Rating.

Sentiment und Buzz: In den letzten vier Wochen wurden keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz bei Synlab festgestellt. Daher wird die Aktie mit einem "neutral" bewertet. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge wurde festgestellt. Insgesamt erhält Synlab daher auf dieser Stufe ein "neutral"-Rating.