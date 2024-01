SYNLAB Aktie: Das Ende oder geht es weiter?

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich positiv gegenüber Synlab eingestellt waren. Es gab insgesamt zwei positive Tage, einen negativen Tag und an einem weiteren Tag gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind jedoch vornehmlich neutral. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Synlab daher eine "Gut"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Schlecht"-Richtung zeigte. Die Häufung der Verkaufssignale führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Synlab von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index (RSI), bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander. Der RSI der Synlab führt bei einem Niveau von 34,55 zur Einstufung "Neutral". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 40,49 ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Neutral".

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Synlab festgestellt werden. Dies wird als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden. Zusammengefasst bekommt Synlab für diese Stufe daher ein "Neutral".

Aus charttechnischer Sicht erhält die Synlab-Aktie eine "Gut"-Bewertung. Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 9,74 EUR mit dem aktuellen Kurs (11,7 EUR), ergibt sich eine Abweichung von +20,12 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Gut"-Bewertung. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Für diesen (11,13 EUR) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt (+5,12 Prozent Abweichung). Die Synlab-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Gut"-Rating bedacht. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.