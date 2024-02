SYNLAB Aktie: Da kann man nur noch staunen

Anleger: Aktienkurse können nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung eingeschätzt werden. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen auf Synlab hin betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde überwiegend positiv waren. Zusätzlich wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Synlab in den sozialen Medien diskutiert. Anhand dieser Betrachtung erhält die Aktie das Rating "Gut". Die Analyse wurde auch durch die Betrachtung von Handelssignalen angereichert. Dabei ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung auf Ebene der Handelssignale, basierend auf acht konkret berechneten Signalen (8 "Schlecht", 0 "Gut). Zusammenfassend kommt die Redaktion zu dem Befund, dass Synlab hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft werden muss.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit werden in Relation gesetzt, um den RSI zu berechnen. Wir bewerten nun Synlab anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 38,64 Punkten, was bedeutet, dass die Synlab-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher erhält sie ein "Neutral"-Rating. Der RSI25 zeigt einen Wert von 35,82, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Damit erhält Synlab eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

Bei der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von +21,21 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Synlab-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 9,9 EUR mit dem aktuellen Kurs (12 EUR) vergleicht. Die Aktie erhält daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,72 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es während der letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Synlab in den sozialen Medien. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Synlab wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.