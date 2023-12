SYNLAB Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Die technische Analyse der Synlab-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 9,49 EUR liegt, während der aktuelle Kurs 11,56 EUR beträgt. Dies entspricht einer Distanz zum GD200 von +21,81 Prozent, was als "Gut" bewertet wird. In den letzten 50 Tagen lag der GD50 bei 10,51 EUR, was einer positiven Abweichung von +9,99 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Somit erhält die Aktie insgesamt die Gesamtnote "Gut".

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie wurde festgestellt, dass die Anzahl der Beiträge und die Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität zeigen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Stimmungsänderung für Synlab weist kaum Veränderungen auf, weshalb auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird. Somit ergibt sich insgesamt ein "Schlecht"-Rating für das langfristige Stimmungsbild.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Synlab-Aktie zeigt, dass das Wertpapier sowohl auf 7-tägiger als auch auf 25-tägiger Basis als "überverkauft" eingestuft wird, was jeweils ein "Gut"-Rating zur Folge hat.

In den sozialen Netzwerken herrschte in den letzten Tagen eine neutrale Stimmungslage, wobei statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen zu einem Überhang von Verkaufssignalen führten. Insgesamt führt dies zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Zusammenfassend ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Synlab-Aktie basierend auf der technischen Analyse, dem Sentiment und dem Anlegerverhalten.