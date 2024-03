SYNLAB Aktie: Augen auf!

Weitere Suchergebnisse zu "Orange":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um zu beurteilen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Ein überkaufter Titel könnte kurzfristig Kursrückgänge erfahren, während bei überverkauften Titeln Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Synlab heran. Der RSI7 liegt derzeit bei 49,09 Punkten, was darauf hinweist, dass Synlab weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 49,24 ebenfalls an, dass Synlab weder überkauft noch überverkauft ist. Das führt zu einer "Neutral"-Einstufung für den RSI25. Somit erhält das Synlab-Wertpapier insgesamt ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Der gleitende Durchschnittskurs von Synlab beträgt derzeit 10,16 EUR, während die Aktie selbst bei 11,77 EUR liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt daher +15,85 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage steht derzeit bei 11,78 EUR, was zu einem Abstand von -0,08 Prozent führt und die Aktie aus dieser Sicht als "Neutral" einstuft. Insgesamt vergeben wir daher die Gesamtnote "Gut".

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen größtenteils positiv. An zehn Tagen zeigte das Stimmungsbarometer grün an, es gab keine negativen Diskussionen. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt und sprachen an einem Tag überwiegend positiv über das Unternehmen Synlab. Die statistischen Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen ergaben jedoch einen Überhang von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen. Es gab 5 "Schlecht"-Signale im Vergleich zu 2 "Gut"-Signalen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammenfassend ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Die Stimmung rund um Aktien wird nicht nur durch Analysen aus Bankhäusern beeinflusst, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Wir haben die Aktie von Synlab in Bezug auf die Beitragsanzahl und die Änderung der Stimmung untersucht. Die Beitragsanzahl zeigte eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung für Synlab war ebenfalls negativ, was zu einem "Schlecht"-Rating führte. Insgesamt erhält die Aktie von Synlab daher bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".