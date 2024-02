SYNLAB Aktie: Aufschrei, garantiert!

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Synlab ist derzeit positiv. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen veröffentlicht, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die kommunikativen Aktivitäten zeigen sowohl positive als auch negative Signale, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Die Internet-Kommunikation hat in den letzten Wochen kaum Veränderungen gezeigt, daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls unauffällig, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Aus charttechnischer Sicht wird die Aktie für die beiden Zeiträume der letzten 50 und 200 Tage als "Gut" eingestuft. Der Kurs liegt derzeit +0,09 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage und +16,7 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Synlab zeigt einen Wert von 87,1 und wird daher als "Schlecht" eingestuft. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ergibt eine "Neutral"-Einschätzung.

Insgesamt lässt sich sagen, dass das Anleger-Sentiment positiv ist, die Internet-Kommunikation jedoch kaum Veränderungen zeigt. Die Aktie wird aus charttechnischer Sicht als "Gut" eingestuft, während der RSI auf "Schlecht" hinweist.