SYNLAB Aktie: Alles kein Problem!

Weitere Suchergebnisse zu "Anglo American":

Die technische Analyse der Synlab-Aktie zeigt interessante Ergebnisse. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) beträgt 9,9 EUR, während der aktuelle Kurs bei 12 EUR liegt. Dies ergibt eine Abweichung von +21,21 Prozent und eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) zeigt sich ein Wert von 11,57 EUR, was einer Abweichung von +3,72 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung der Synlab-Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 38,64 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI auf 25-Tage-Basis beträgt 35,82 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmung auf sozialen Plattformen zu Synlab ist überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Betrachtung von Handelssignalen ergibt jedoch eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung, da keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Synlab festgestellt wurde.

Zusammenfassend erhält die Synlab-Aktie gemischte Bewertungen aus verschiedenen Analysemethoden, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.