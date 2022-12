SX GLOBAL GIBT VORLÄUFIGEN ZEITPLAN FÜR SECHS FIM WORLD SUPERCROSS CHAMPIONSHIP EVENTS BEKANNT

Queensland, Australien (ots/PRNewswire) -Gemäß seinem Versprechen, die Fans auf der ganzen Welt mit Supercross Global zu versorgen, bestätigt SX Global die WSX-Meisterschaftsrunden für Australien, das Vereinigte Königreich, Frankreich, Deutschland, Kanada und Südostasien.Nach zwei sehr erfolgreichen Pilotveranstaltungen im Jahr 2022, bei denen mehr als 85.000 Fans die Weltklasse-Supercross-Action in Cardiff, Wales, und Melbourne, Australien, genossen, gab SX Global heute sechs Veranstaltungen für die FIM World Supercross Championship (WSX) 2023 bekannt. Der Zeitplan für 2023 wird die globale Präsenz der Meisterschaft mit FIM-unterstützten Meisterschaftsrunden in Frankreich, Deutschland und Kanada erweitern und gleichzeitig nach Australien und in das Vereinigte Königreich zurückkehren. Die Meisterschaft wird auch nach Südostasien expandieren, wobei der genaue Standort in naher Zukunft bekannt gegeben wird.„Es ist unglaublich erfreulich zu sehen, wie unsere Vision für eine wirklich globale Supercross-Meisterschaft stetig verwirklicht wird. Unsere Ziele sind zwar ehrgeizig, aber es geht klar darum, Supercross durch einen wirklich internationalen Veranstaltungskalender einem globalen Publikum zu präsentieren, verschiedene Orte zu besuchen, in denen es eine etablierte und begeisterte Fangemeinde gibt, und neue Regionen zu besuchen, in denen Supercross wachsen und florieren kann", erklärte Adam Bailey, Geschäftsführer bei SX Global. „Wir glauben, dass der Zeitplan für 2023 diese Versprechen erfüllt, aber das ist erst der Anfang. Wir haben so viel mehr Raum für Wachstum in Regionen auf der ganzen Welt, die dieses unglaubliche Schauspiel aus erster Hand erleben wollen. Wir stehen ganz am Anfang unseres langfristigen Plans für WSX."Der Direktor der FIM-Motocross-Kommission, Antonio Alia Portela, bemerkte: „Nach einer erfolgreichen Debüt-Saison 2022 bringt SX Global die FIM-WSX-Meisterschaft in neue Länder. World Supercross tritt in eine neue Ära ein, in der die Serie in Länder und Veranstaltungsorte auf der ganzen Welt expandieren wird, sehr zur Freude der zahlreichen Fans. Und das ist erst der Anfang. Wir sind zuversichtlich, dass viele weitere Länder in naher Zukunft an der Meisterschaft teilnehmen werden."WSX wird seine bahnbrechende Supercross-Erfahrung für die Eröffnungsrunde am 1. Juli wieder ins Vereinigte Königreich nach Villa Park, Birmingham, zurückbringen. Die Meisterschaft wird dann am 22. Juli für die zweite Runde im Groupama-Stadion in Lyon-Décines den Kanal nach Frankreich überqueren. Die Serie zieht am 30. September weiter nach Südostasien, bevor sie am 14. Oktober in der Merkur-Spiel-Arena in Düsseldorf fortgesetzt wird. Am 28. Oktober wird das WSX in Kanada auf dem BC Place in Vancouver stattfinden, und erneut findet das Serienfinale am 24. und 25. November in Melbourne, Australien statt.„Unsere Pilot-Saison wurde entwickelt, um zu testen, was möglich ist, und um zu beweisen, dass der Supercross-Sport eine starke Nachfrage von Fans in bisher unterversorgten Ländern auf der ganzen Welt hat", so Bailey. „Die unglaubliche Fan-Resonanz und die Teilnahme an den Veranstaltungen in Cardiff und Melbourne bestätigten, dass wir genau richtig lagen, und wir werden jetzt von der starken Dynamik und dem Interesse von Städten, Organisatoren, Sendern und Sponsoren angetrieben, die allesamt an der neuen Weltmeisterschaft teilnehmen möchten. Wir freuen uns, Fans auf der ganzen Welt auch weiterhin diesen unglaublichen Sport präsentieren zu können."Für weitere Informationen über den Zeitplan der bevorstehenden WSX 2023 besuchen Sie bitte www.wsxchampionship.com und melden Sie sich für den WSX-Newsletter an, oder folgen Sie WSX auf Facebook und Instagram.Informationen zur FIM World Supercross Championship Die FIM World Supercross Championship (WSX) ist die neueste internationale Motorrennsportmeisterschaft und Unterhaltung. WSX bringt die besten Supercross-Athleten der Welt in berühmte Städte und Stadien auf der ganzen Welt und verspricht, Millionen von Supercross-Fans die Gelegenheit zu bieten, eine Weltmeisterschaft zu verfolgen und dabei zu sein. Das WSX-Format wird Millionen neuer Fans eine einzigartige Kombination aus Meisterschaftsrennen, Live-Musik und Unterhaltung für alle Altersgruppen und Hintergründe vorstellen. Historisch gesehen, war die FIM World Supercross Championship geografisch an die USA gebunden, doch dieses bahnbrechende Vorhaben der kommerziellen Rechteinhaber der Serie, SX Global, verspricht, Supercross zum ersten Mal in der Geschichte zu einem wirklich globalen Motorsport zu machen.Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1964358/WSX_2023Map_061222_16x9_2__95.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3731794-1&h=1992617942&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3731794-1%26h%3D3745141278%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1964358%252FWSX_2023Map_061222_16x9_2__95.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1964358%252FWSX_2023Map_061222_16x9_2__95.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1964358%2FWSX_2023Map_061222_16x9_2__95.jpg)View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/sx-global-gibt-vorlaufigen-zeitplan-fur-sechs-fim-world-supercross-championship-events-bekannt-301699355.htmlPressekontakt:mike@thebrandamp.comOriginal-Content von: FIM World Supercross Championship, übermittelt durch news aktuell