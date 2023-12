SWORD GROUP Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Sword-Aktie weist in den letzten 7 Tagen einen Wert von 1 auf, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und zu einer Bewertung von "Gut" führt. Im Vergleich dazu beträgt der RSI auf 25-Tage-Basis 36,36, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die aktuelle 200-Tage-Linie (GD200) liegt bei 40,08 EUR, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Im Gegensatz dazu zeigt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) eine positive Differenz von +12,33 Prozent, was als "Gut"-Signal interpretiert wird.

Die Kommunikation über Sword in den sozialen Medien hat sich in den letzten Wochen nicht signifikant verändert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Häufigkeit der Beiträge zu Sword zeigt ebenfalls keine Auffälligkeiten und führt daher zu einer weiteren neutralen Bewertung.

Die Anleger waren in den letzten Tagen neutral eingestellt und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen zeigen ebenfalls eine vornehmlich neutrale Stimmung. Auf Basis der Stimmungsanalyse erhält Sword daher von der Redaktion eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Neutral"-Rating bewertet.