SWORD GROUP Aktie: Überstürzen Sie nichts!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt. Für Sword wird der RSI sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 41,38 Punkten, was darauf hinweist, dass die Sword-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25, der auf 25-Tage-Basis berechnet wird, liegt bei 37,86 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Technische Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Sword derzeit bei 39,84 EUR verläuft. Der Aktienkurs selbst liegt bei 39,9 EUR, was einem Abstand von +0,15 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ein Niveau von 36,59 EUR angenommen, was einer aktuellen Differenz von +9,05 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal für die Sword-Aktie ergibt. Insgesamt ergibt sich auf Basis der beiden Zeiträume eine "Gut"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment, welches ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie ist, zeigt für Sword weder besonders positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen in den sozialen Medien. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Sword, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Rate der Stimmungsänderung lassen darauf schließen, dass für Sword langfristig eine mittlere Aktivität gemessen wurde und somit eine "Neutral"-Bewertung vorliegt. Die Gesamtbewertung des langfristigen Stimmungsbildes ergibt daher ebenfalls ein "Neutral"-Ergebnis.