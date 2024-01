SWORD GROUP Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Die Stimmung der Anleger für die Sword-Aktie wird als neutral eingestuft, basierend auf einer Analyse von harten und weichen Faktoren. Die Bilanzdaten wurden dabei ebenso berücksichtigt wie die Stimmung in den sozialen Medien. Die Kommentare und Befunde in den sozialen Plattformen wurden als neutral bewertet, und auch die diskutierten Themen waren größtenteils neutral. Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 39,75 EUR, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 37,75 EUR liegt. Dies entspricht einer Abweichung von -5,03 Prozent und somit der Einstufung als "Schlecht". Bezogen auf die vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs von 37,03 EUR, was einer Abweichung von +1,94 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral" einstuft. Insgesamt erhält die Aktie somit das Rating "Neutral". Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Sowohl die Stimmungslage der Anleger als auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen lassen auf Neutralität schließen. Der Relative Strength Index (RSI) bewertet die Sword-Aktie mit 97,78 als "Schlecht" und mit 55,66 für 25 Tage als "Neutral". Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtbild, welches die Aktie mit einem Rating "Schlecht" bewertet.

