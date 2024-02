SWK Aktie: Womit Anleger rechnen dürfen

Weitere Suchergebnisse zu "SWK Holdings Corp":

Die Swk-Aktie schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Diversifizierte Finanzdienstleistungen. Der Unterschied beträgt 5,71 Prozentpunkte (0 % gegenüber 5,71 %). Aufgrund dieser großen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Swk beträgt das aktuelle KGV 11, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Diversifizierte Finanzdienstleistungen" im Durchschnitt ein KGV von 61 aufweisen. Somit ist Swk aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet und erhält daher in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index, den RSI, zurückgreifen. Der Swk-RSI ist mit einer Ausprägung von 42,86 Grundlage für die Bewertung als "Neutral". Der RSI25 beläuft sich auf 55,36, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" resultiert. Dies führt zu einem Gesamtrating von "Neutral".

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Swk konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes ausgemacht werden, daher wird die Aktie in diesem Bereich mit "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen. Insgesamt erhält Swk auf dieser Stufe daher ein "Neutral"-Rating.