SWK Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig Kursrücksetzer zu erwarten sein, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. In diesem Zusammenhang betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Swk. Der RSI7 liegt aktuell bei 68,84 Punkten, was darauf hindeutet, dass Swk weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich und liegt bei 42,12 Punkten, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Swk-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Bei der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Swk auf 16,66 USD, während die Aktie selbst einen Kurs von 17,77 USD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +6,66 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 16,56 USD, was einer Distanz von +7,31 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Bewertung von "Gut" führt. Insgesamt wird also eine Gesamtnote von "Gut" vergeben.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Swk in den sozialen Medien. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Swk wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Neutral"-Rating.

Fundamental betrachtet ist Swk im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Diversifizierte Finanzdienstleistungen) aus Sicht der Redaktion unterbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 11,5, was einem Abstand von 80 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 56,81 entspricht. Somit ergibt sich auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung.