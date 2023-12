SWK Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Weitere Suchergebnisse zu "SWK Holdings Corp":

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie von Swk steht derzeit bei 26,1, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 41, was auf eine neutrale Situation hindeutet und ebenfalls mit "Neutral" bewertet wird.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass sich die Stimmung für Swk in den vergangenen Wochen kaum verändert hat, was zu einer neutralen Bewertung führt. Ebenso wurde keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien festgestellt, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Von insgesamt 1 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Swk-Aktie sind alle 1 Einstufungen als "Gut" bewertet worden. Dies führt zu einem Durchschnitt von "Gut" für das Wertpapier. Auch die Kursziele der Analysten deuten darauf hin, dass die Aktie um 22,91 Prozent steigen könnte, weshalb die Empfehlung als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividende ist Swk im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Diversifizierten Finanzdienstleistungen mit 0 % niedriger zu bewerten, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.