SWK Aktie: Lieber erstmal halten!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Swk beträgt derzeit 11, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 61,54 für "Diversifizierte Finanzdienstleistungen" unter dem Durchschnitt liegt. Basierend auf diesen fundamentalen Kriterien wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Die Stimmung der Anleger gegenüber Swk wurde auch analysiert, wobei festgestellt wurde, dass die Kommentare in sozialen Medien überwiegend positiv waren. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen rund um Swk diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung wird die Aktie auch in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Swk-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 16,57 USD lag, während der letzte Schlusskurs bei 16,68 USD lag, was einer "Neutral"-Bewertung entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt nahe dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Swk liegt bei 61,29, was als eine neutrale Situation betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 56 und weist ebenfalls auf eine neutrale Situation hin. Insgesamt erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einstufung.