SWK Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Die Finanzdienstleistungsgesellschaft Swk hat eine Dividendenrendite von 0 %, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,9 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende. In Bezug auf die technische Analyse erhält Swk eine "Neutral"-Bewertung auf der Grundlage des längerfristigen 200-Tages-Durchschnitts, der bei 16,7 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 17,22 USD zeigt eine Abweichung von 3,11 Prozent im Vergleich dazu. In Bezug auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt von 16,12 USD erhält Swk jedoch eine "Gut"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs um 6,82 Prozent darüber liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" auf der Grundlage trendfolgender Indikatoren. Die Analysten bewerten die Swk-Aktie ebenfalls positiv, basierend auf 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten von 22 USD deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 27,76 Prozent hin, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Swk ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10,79 auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 52,47 liegt und zu einer "Gut"-Bewertung führt, da die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist.