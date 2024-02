SWK Aktie: Einfach unglaublich

Weitere Suchergebnisse zu "SWK Holdings Corp":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Bestandteil der technischen Analyse von Aktien. Er betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen und zeichnet dies auf. Aktuell liegt der RSI für die Swk-Aktie bei 63,36, was bedeutet, dass sie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird die Einstufung dieses Signals als "Neutral" betrachtet. Wenn man die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnt (RSI25), ergibt sich ein Wert von 56, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI die Einstufung "Neutral".

Die Diskussionen in den sozialen Medien rund um die Swk-Aktie spiegeln deutlich wider, dass in den letzten beiden Wochen die positiven Meinungen überwogen haben. Auch die Themen, die in den letzten Tagen angesprochen wurden, waren überwiegend positiv. Aufgrund dessen wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Gut" eingestuft. Zusammenfassend ist die Anlegerstimmung bezogen auf die Swk-Aktie als "Gut" angemessen bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse wird auf den gleitenden Durchschnittskurs (GD) geschaut. Der GD200 verläuft derzeit bei 16,57 USD, während der Kurs der Aktie bei 16,6 USD liegt. Dies entspricht einer Abweichung von +0,18 Prozent, was als "Neutral" eingestuft wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 17,26 USD, was einer Abweichung von -3,82 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich daher auch hier eine Einstufung als "Neutral".

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass von insgesamt 1 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten alle als "Gut" eingestuft wurden. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 22 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 32,53 Prozent bedeutet. Aufgrund dessen erhält die Swk-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.