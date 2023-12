SWCC Showa Holdings Aktie: Der ganz große Wurf!

Die Stimmungslage unter Anlegern in den sozialen Medien war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Es gab keine Diskussionen über positive oder negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Swcc. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" im Hinblick auf das Anleger-Sentiment.

Ein weiterer weicher Faktor in der Bewertung einer Aktie ist die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In diesem Zusammenhang hat die Diskussionsintensität zu Swcc in den letzten Monaten die übliche Aktivität im Netz gezeigt. Auch die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum kaum verändert. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Beim Relative Strength Index (RSI) wird der Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Swcc liegt bei 5,24 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Daher erhält sie ein "Gut"-Rating. Der RSI25 hingegen liegt bei 36,12, was darauf hinweist, dass Swcc hier weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Swcc eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In der technischen Analyse ist die Swcc mit einem Kurs von 2754 JPY nun +15,24 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung auch "Gut", da die Distanz zum GD200 bei +35,92 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Gut" eingestuft.