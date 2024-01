SWCC Showa Holdings Aktie: Wird es wirklich dazu kommen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt die Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Swcc. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 20,3 Punkte, was darauf hinweist, dass Swcc derzeit überverkauft ist und die Aktie somit als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 liegt bei 39,79, was bedeutet, dass Swcc hier weder überkauft noch überverkauft ist, und das Wertpapier daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird Swcc für diesen Punkt der Analyse als "Gut" bewertet.

Die technische Analyse der charttechnischen Entwicklung der Swcc-Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 2059,18 JPY liegt. Dieser Wert liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs (2859 JPY) um +38,84 Prozent, wodurch die Aktie auf dieser Basis als "Gut" bewertet wird. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs (2507,1 JPY) mit einer Abweichung von +14,04 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt von 2507,1 JPY, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Insgesamt wird die Swcc-Aktie für die einfache Charttechnik somit mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Einschätzung des Sentiments und Buzz spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Bewertung einer Aktie. Die Diskussionsintensität bei Swcc ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, wodurch auch hier eine "Neutral"-Bewertung abgeleitet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Das Anleger-Sentiment ist ein weiterer wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden zuletzt ausschließlich negative Meinungen zu Swcc veröffentlicht, und der Meinungsmarkt beschäftigte sich besonders mit den negativen Themen rund um Swcc. Dies führt zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.