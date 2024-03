SVG Aktie: Grund zur Sorge?

Die Dividendenrendite für Svg Optronics beträgt derzeit 0 Prozent, was bedeutet, dass sie im Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs steht. Im Branchenvergleich hat das Unternehmen in den letzten 12 Monaten eine Performance von -18,65 Prozent erzielt, was einer Underperformance von -10,66 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche entspricht. Im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite um 5,17 Prozent niedriger. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht" in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) von Svg Optronics zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf kurzfristiger (7-Tage-RSI: 41 Punkte) als auch auf etwas längerfristiger Basis (RSI25: 33,22). Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf den RSI.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Svg Optronics liegt bei 48,86, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Basierend auf diesen fundamentalen Kriterien erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung, da sie weder unter- noch überbewertet erscheint.