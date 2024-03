SVG Aktie: Endlich verständlich – ein Überblick!

Die Svg Optronics-Aktie verzeichnet in den letzten 200 Handelstagen einen durchschnittlichen Schlusskurs von 22,98 CNH. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 19,52 CNH, was einem Unterschied von -15,06 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wird analysiert, und hier liegt der letzte Schlusskurs mit 18,68 CNH nahe dem gleitenden Durchschnitt, was eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Insgesamt erhält Svg Optronics für die einfache Charttechnik daher eine "Neutral"-Bewertung.

In der Diskussion in den sozialen Medien zeigte sich in den letzten Tagen eine überwiegend positive Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber Svg Optronics. Es gab neun positive und ein negatives Feedback. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird eingesetzt, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Svg Optronics liegt bei 41 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese für Svg Optronics bezogen auf das Kursniveau 0 Prozent und liegt mit 0,24 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für diese Dividendenpolitik.