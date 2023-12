SVF Investment3 Aktie: Gute Nachrichten, Schlechte Nachrichten

In den letzten vier Wochen gab es bei Symbotic eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien. Die Kommunikationsfrequenz hat ebenfalls leicht abgenommen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Die Analysten hingegen bewerten die Symbotic-Aktie derzeit positiv, basierend auf 7 "Gut"-Bewertungen und keiner "Neutral"- oder "Schlecht"-Bewertung in den letzten zwölf Monaten. Obwohl es keine Analystenupdates aus dem letzten Monat gibt, liegt die durchschnittliche Kursprognose bei 52,8 USD, was einem Abwärtspotential von -2,08 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Empfehlung. Alles in allem erhält Symbotic daher eine "Gut"-Bewertung von den Analysten.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Symbotic überwiegend positiv diskutiert, während in den letzten ein bis zwei Tagen ebenfalls positive Themen im Vordergrund standen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie eine "Gut"-Einschätzung, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 und 25 Tage ergibt jeweils eine "Neutral"-Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft scheint. In Summe ergibt sich daher auch nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Symbotic.