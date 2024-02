SVB Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Weitere Suchergebnisse zu "SVB Financial Group":

Der Aktienkurs des Unternehmens Svb hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -62,01 Prozent erzielt. Dieser Wert liegt um 151599,91 Prozent unter dem Durchschnitt im Finanzsektor. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Handelsbanken" beträgt -0,72 Prozent, und Svb liegt aktuell 61,29 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung abgegeben haben, bewerten die Svb-Aktie insgesamt als "Gut", da 4 Buc, 1 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Svb liegt bei 255,4 USD, was einer potenziellen Entwicklung um 232081,82 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie das Rating "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz normal ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat jedoch eine negative Entwicklung gezeigt, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs von 0,11 USD deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine andere Bewertung, nämlich ein "Gut"-Rating. Insgesamt wird die Svb-Aktie für die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.