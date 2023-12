SVB Aktie: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Die Dividendenrendite von Svb beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik daher als "Neutral".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Rendite von Svb bei -62,01 Prozent, was mehr als 73 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Handelsbanken" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 1,02 Prozent, was bedeutet, dass Svb mit 63,03 Prozent deutlich darunter liegt. Somit erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Svb insgesamt 9 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Gut" ist, bestehend aus 7 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Die durchschnittliche Kursprognose von 303,22 USD für das Wertpapier deutet auf ein erhebliches Aufwärtspotenzial von 974891,07 Prozent hin, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Svb-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 5,56 USD, was einer Abweichung von -99,44 Prozent vom letzten Schlusskurs (0,0311 USD) entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Hingegen liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Svb-Aktie somit in der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.