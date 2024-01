SVB Aktie: Kommt jetzt der Hammer?

Weitere Suchergebnisse zu "SVB Financial Group":

Die technische Analyse der Svb-Aktie zeigt eine Abweichung von -74,68 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, ergibt sich eine positive Bewertung mit einem "Gut"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Dividendenrendite für Svb beträgt derzeit 0 Prozent, was leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik daher als "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat deutet jedoch darauf hin, dass das Unternehmen mehr Beachtung erfährt als üblich, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Im Branchenvergleich hat die Svb-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -62,01 Prozent erzielt, was 72,77 Prozent unter dem Durchschnitt im Sektor "Finanzen" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Handelsbanken" beträgt 1,54 Prozent, wobei Svb aktuell 63,55 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.