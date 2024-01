SVB Aktie: Kommt jetzt der Hammer?

Weitere Suchergebnisse zu "SVB Financial Group":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Analyse für Aktien. Er betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen und zeichnet dies auf. Aktuell liegt der RSI-Wert der Svb bei 32,24, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Wenn man die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnt (RSI25), ergibt sich ein Wert von 43, was darauf hindeutet, dass die Aktie auch auf dieser Basis als "Neutral" betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich für die RSI die Einstufung "Neutral".

Was die Dividende betrifft, so liegt die Dividendenrendite der Svb bei 0 Prozent, was 138,65 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Handelsbanken" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 138 Prozent. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich eher als unrentables Investment betrachtet und von der Redaktion mit "Schlecht" bewertet.

Die Diskussionen auf sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um die Aktie der Svb wider. In den Kommentaren und Meinungen der letzten beiden Wochen häufen sich die positiven Meinungen, und auch in den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist, bezogen auf die Anlegerstimmung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") hat die Aktie der Svb im vergangenen Jahr eine Rendite von -62,01 Prozent erzielt, was 73,02 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Handelsbanken" beträgt 1,61 Prozent, und die Svb liegt aktuell 63,62 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance bewerten wir die Aktie insgesamt mit "Schlecht".