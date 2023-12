SVB Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Weitere Suchergebnisse zu "SVB Financial Group":

Derzeit wird die Aktie der Svb als unterbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 0 liegt. Im Vergleich zu ähnlichen Werten in der Branche wird für jeden Euro Gewinn von Svb die Börse 0 Euro zahlen, was 100 Prozent weniger ist. Der durchschnittliche Wert im Bereich "Handelsbanken" liegt momentan bei 15, was die Unterbewertung des Titels weiter unterstreicht.

Der Relative Strength-Index weist die Aktie der Svb als Neutral-Titel aus. Der RSI7 beträgt 34,89 und der RSI25 48,77, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

Bezogen auf die durchschnittliche Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" liegt die Rendite von Svb bei -62,01 Prozent, was mehr als 67 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere Rendite für die "Handelsbanken"-Branche beträgt -4,43 Prozent, womit Svb mit 57,58 Prozent auch hier deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie von Svb ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Svb aktuell einen niedrigeren Wert von 0 Prozent auf im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 138.15 Prozent. Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Handelsbanken"-Branche beträgt -138, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.