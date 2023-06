SÜSS MicroTec: Neuer Vorstandsvorsitzender

Der Aufsichtsrat der SÜSS MicroTec SE hat Burkhardt Frick (58) zum 11. September 2023 als Vorstandsmitglied und neuen Vorstandsvorsitzenden des Unternehmens berufen. Der erfahrene Manager folgt auf Dr. Bernd Schulte, der zum gleichen Termin planmäßig in den Aufsichtsrat der Gesellschaft zurückkehrt. Der Vorstandsvertrag von Dr. Thomas Rohe, Chief Operating Officer, wurde um drei weitere Jahre bis zum 30. April 2027 verlängert.

Burkhardt Frick verfügt über rund 30 Jahre Erfahrung in der Hightech-Industrie. Seit 2014 ist Frick für den weltweit führenden Halbleiter-Equipment-Hersteller ASML tätig. Zunächst verantwortete er dort als Vice President Strategic Sourcing & Supply Chain den Einkauf und strategische Partnerschaften mit einigen der wichtigsten Lieferanten. Seit 2021 unterstützt er als Vice President Corporate Marketing unter anderem den Vorstand bei der langfristigen Produkt- und Marktstrategie. Zwischen 1994 und 2014 bekleidete Burkhardt Frick unterschiedliche Führungspositionen im Mobile Display- und Halbleitergeschäft von Philips, mit jeweils mehrjährigen Stationen in den USA und in Hongkong. Konkret führte er strategische Marketing- und Vertriebsorganisationen und fungierte zuletzt als Vorstandsmitglied von Assembléon, einem früheren Tochterunternehmen von Philips.

„Wir freuen uns außerordentlich, dass sich Burkhardt Frick dafür entschieden hat, unser Unternehmen zukünftig als CEO zu führen. Er verfügt über die gewünschte Branchen- und Kundenerfahrung und hat in seiner bisherigen Laufbahn globale Geschäftsaktivitäten gesteuert und erfolgreich ausgebaut“, so Dr. David Dean, Vorsitzender des Aufsichtsrats der SÜSS MicroTec SE. „Herr Frick hat viele Jahre in Asien und in den USA gelebt und verfügt über ein hervorragendes Netzwerk in den für uns wichtigsten Absatzmärkten. Wir sind sehr zuversichtlich, dass er diese Erfahrungen bei SÜSS MicroTec einbringen wird.“

„Ich bedanke mich beim Aufsichtsrat für das Vertrauen, diese wichtige Rolle zukünftig auszufüllen. SÜSS MicroTec zählt in seinen Märkten zu den weltweit führenden Anbietern und ist ein anerkannter Partner der bedeutendsten Halbleiterhersteller“, so Burkhardt Frick, dessen Vorstandsvertrag zunächst bis zum 10. September 2026 laufen wird. „Besonders freue ich mich auf den Charakter eines agilen, mittelständischen Unternehmens, das ambitionierte Ziele verfolgt. Ich kann es kaum erwarten, die Kunden von SÜSS MicroTec kennenzulernen und meinen Beitrag zu leisten, damit wir gemeinsam die sich bietenden Wachstumsperspektiven ergreifen.“

Beim amtierenden CEO Dr. Bernd Schulte bedankte sich Aufsichtsratschef Dr. David Dean bereits vorab für sein außerordentliches Engagement in den vergangenen Monaten: „Herr Dr. Schulte hatte sich im Oktober 2022 kurzfristig bereiterklärt, die CEO-Rolle für eine Übergangszeit von maximal einem Jahr zu übernehmen. Er hat sich vom ersten Tag an voll eingebracht und die Organisation unterstützt, die kurzfristigen Ziele zu erreichen und wichtige Weichen für den mittel- und langfristigen Erfolg von SÜSS MicroTec zu stellen. Dafür sind meine Aufsichtsratskollegen und ich ihm sehr dankbar.“

Parallel zur Bestellung von Burkhardt Frick hat der Aufsichtsrat von SÜSS MicroTec beschlossen, den Vertrag mit Dr. Thomas Rohe, der seit Mai 2021 als Chief Operating Officer für das Unternehmen tätig ist, bis zum 30. April 2027 zu verlängern. „Dr. Thomas Rohe hat in seinen ersten beiden Jahren transparent gemacht, welche Veränderungen nötig sind, um die Effizienz in der Entwicklung und Herstellung unserer Anlagen nachhaltig zu verbessern. Er hat bereits wichtige strategische Maßnahmen eingeleitet, beispielsweise die Zentralisierung der Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten und die Modularisierung der unterschiedlichen Produktlinien. Wir möchten diesen Weg gemeinsam weitergehen und sind sehr zuversichtlich, dass wir damit Wert für unsere Aktionärinnen und Aktionäre schaffen“, sagt Dr. David Dean.

Mit der Berufung von Dr. Cornelia Ballwießer als neues Vorstandsmitglied und CFO mit Wirkung zum 1. Juli 2023, der Bestellung von Burkhardt Frick als neuen CEO und der Vertragsverlängerung von Dr. Thomas Rohe sind alle Positionen im Vorstand von SÜSS MicroTec langfristig besetzt. Dazu Dr. David Dean: „Wir zeigen unseren Mitarbeitenden und dem Kapitalmarkt damit eine hohe Planungssicherheit für die kommenden Jahre auf. Jetzt können wir uns voll und ganz auf das operative Geschäft und die strategische Weiterentwicklung des Unternehmens konzentrieren.“