SUS Aktie: Ein unsicheres Investment?

Die technische Analyse zeigt, dass die Sus-Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft wird, da der gleitende Durchschnittskurs (GD200) bei 846,96 JPY liegt, während der Kurs der Aktie (717 JPY) um -15,34 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf der anderen Seite ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 682,48 JPY für die vergangenen 50 Tage, was einer Abweichung von +5,06 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut" einstuft. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Bewertung.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie wurden ebenfalls analysiert. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung zeigen eine mittlere Aktivität und kaum Änderungen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Hinblick auf das Anleger-Sentiment ergibt sich auch hier eine "Neutral"-Bewertung, da weder besonders positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren und sich der Meinungsmarkt weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Sus befasste.

Der Relative Strength Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt bei 38,04 und für 25 Tage bei 46,96, was in beiden Fällen zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich also ein Gesamtbild einer "Neutral"-Bewertung für die Sus-Aktie.