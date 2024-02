SUS Aktie: Ein sicheres Investment?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der häufig im Finanzmarkt verwendet wird. Bei der Anwendung des RSI auf Sus ergibt sich ein Wert von 73,17 Punkten für den 7-Tage-RSI, was darauf hinweist, dass die Sus-Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Für den längeren Zeitraum von 25 Tagen wird Sus jedoch weder als überkauft noch überverkauft eingestuft und erhält daher ein "Neutral"-Rating.

Ein weiterer weicher Faktor bei der Bewertung einer Aktie ist das Sentiment und der Buzz im Internet. In Bezug auf Sus zeigt die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Sus war in den letzten zwei Wochen eher neutral, basierend auf der Auswertung von Kommentaren und Beiträgen in sozialen Medien. Die Themen rund um das Unternehmen waren überwiegend neutral, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Aus technischer Sicht ergibt sich für die Sus-Aktie ein Durchschnitt von 828,72 JPY für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 772 JPY, was zu einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 744,66 JPY, was zu einer neutralen Bewertung für Sus auf kurzfristigerer Basis führt. Insgesamt wird Sus daher aus charttechnischer Sicht neutral bewertet.