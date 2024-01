SUS Aktie: Tut sie es schon wieder?

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne signifikante positive oder negative Ausschläge. Es wurden weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Sus diskutiert, weshalb die Redaktion die Aktie als "Neutral" bewertet.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt ein ähnliches Bild: In den letzten 30 Tagen gab es keine klare Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen blieb im Vergleich zum üblichen Niveau unverändert, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Sus-Aktie einen Wert von 48,35 (RSI7) und 53,33 (RSI25), was ebenfalls zu einer "Neutral"-Empfehlung führt.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um Auf- oder Abwärtstrends zu identifizieren. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 848,04 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 707 JPY liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf der anderen Seite liegt der 50-Tage-Durchschnitt (684,18 JPY) nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend wird die Sus-Aktie auf Basis der verschiedenen Analysen mit einem "Neutral"-Rating versehen.