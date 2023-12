SUS Aktie: Ist das wirklich alles?

Die Bewertung von Sus basierend auf dem Sentiment und dem Buzz legt nahe, dass die Anzahl der Diskussionen über einen längeren Zeitraum hinweg relativ durchschnittlich war. Dies deutet auf eine neutrale Einstufung hin, ebenso wie die Rate der Stimmungsänderung, die in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren hat. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung für Sus aufgrund des langfristigen Stimmungsbilds.

In Bezug auf die Anlegerstimmung wurde Sus in den letzten zwei Wochen vorwiegend neutral bewertet. Dies basiert auf der Auswertung von Kommentaren und Beiträgen in sozialen Medien. Die Anlegerstimmung erlaubt daher ebenfalls die Einstufung als "Neutral".

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Sus-Aktie kurzfristig als überkauft eingestuft wird, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis hingegen ist die Aktie weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Sus-Aktie mit einer Entfernung von -18,95 Prozent vom GD200 ein "Schlecht"-Signal liefert. Der GD50 hingegen weist auf ein "Neutral"-Signal hin, da der Abstand -3,43 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Sus-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus der Kursentwicklung der letzten 50 und 200 Tage als Grundlage herangezogen wird.