SUS Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Spanne des RSI reicht von 0 bis 100. Der RSI für die Sus liegt bei 85,29, was auf eine überkaufte Situation hindeutet und als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 37 für die Sus, was auf eine neutralisierte Situation hinweist, die als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Sus daher eine Bewertung von "Schlecht" in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse ist die Sus mit einem Kurs von 691 JPY derzeit -2,44 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Einstufung jedoch als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -19,65 Prozent liegt. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Neutral" für beide Zeiträume eingeschätzt.

Betrachtet man das Sentiment und den Buzz, so lassen wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz präzise Rückschlüsse auf das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Sus konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes festgestellt werden, weshalb die Aktie mit einem "Neutral" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt weder eine Zunahme noch eine Abnahme von Diskussionsbeiträgen, weshalb Sus in dieser Hinsicht ein "Neutral"-Rating erhält.

Zusätzlich zu den harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger einschätzen. Unsere Analysten haben die Sus auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Auch die Nutzer der sozialen Medien griffen in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen rund um Sus auf. Daher wird die Aktie in dieser Betrachtung als "Neutral" eingestuft. Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Sus hinsichtlich der Stimmung eine "Neutral" Bewertung erhalten muss.