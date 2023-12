Mit SUSE wird erstmal keiner mehr Spaß haben!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung bezüglich einer Aktie. In den letzten Tagen wurde vor allem die Aktie von Suse in den sozialen Medien diskutiert, wobei überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Auch die Meinungsmarkt beschäftigte sich in dieser Zeit mit den positiven Themen rund um Suse, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Die Analyse zeigt, dass die Stimmung für Suse in den letzten Wochen deutlich eingetrübt ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt eine Überverkaufssituation für Suse mit einem Wert von 28,48, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 49, was auf eine neutrale Situation hinweist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass Suse derzeit einen negativen Trend aufweist. Der GD200 verläuft bei 14,24 EUR, während der Kurs der Aktie bei 10,89 EUR liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der GD50 liegt bei 12,52 EUR, was einer Abweichung von -13,02 Prozent entspricht und daher ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Schlecht" für Suse.