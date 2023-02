SUSE präsentiert eine offene und flexible Infrastrukturplattform für die zukunftsorientierte Modernisierung der Telekommunikation

Luxemburg (ots/PRNewswire) -Die neue SUSE-Telekommunikationsplattform wurde in Zusammenarbeit mit führenden Telekommunikationsbetreibern entwickelt und bietet die Flexibilität, die Betreiber für die Zukunftssicherheit ihrer Netzinfrastruktur benötigen.SUSE®, ein weltweit führender Anbieter innovativer, offener und sicherer Unternehmenslösungen, stellte heute seine neue SUSE Adaptive Telco Infrastructure Platform (ATIP) vor. ATIP ist eine für Telekommunikationsunternehmen optimierte Edge-Computing-Plattform, mit der diese die Modernisierung ihrer Netzwerke beschleunigen und zukunftssicher machen können. Erreicht wird dies durch eine offene und flexible Infrastruktur, die sich problemlos an künftige Anforderungen anpassen lässt, für eine Leistung auf Telekommunikationsniveau optimiert ist und den Betrieb im großen Maßstab vereinfacht.Im Gegensatz zu derzeit auf dem Markt erhältlichen Lösungen ist ATIP von Grund auf für Telco-Edge entwickelt worden. ATIP ermöglicht schnellere Rollouts mit einer hoch skalierbaren und programmierbaren Managementlösung für Telekommunikationsinfrastrukturen. Als größter europäischer Akteur auf dem internationalen Markt für Open Source-Infrastruktursoftware hat SUSE diese Plattform in enger Zusammenarbeit mit den führenden europäischen Telekommunikationsunternehmen wie der Deutschen Telekom, Orange, Telecom Italia, Telefonica und anderen entwickelt.„Die Zukunft der Telekommunikationsinfrastruktur ist schnelllebig und oft schwer vorherzusagen", sagt Keith Basil, General Manager, SUSE Edge. „Telekommunikationsbetreiber sind auf der Suche nach flexiblen Lösungen, um ihre bestehenden Netzwerke zu modernisieren, 5G-Netzwerke schnell einzuführen und offene Frameworks wie Open RAN zu übernehmen, während sie gleichzeitig die Disaggregation ihrer Netzwerke vorantreiben. ATIP bietet eine flexible und anpassungsfähige Infrastruktur. Sie macht Netzwerke der nächsten Generation zukunftssicher, um neueste Anwendungen und Anwendungsfälle zu unterstützen, die durch 5G, Multi-Access Edge Computing und Edge Computing im Allgemeinen entstehen werden. Mit ATIP werden unsere Telekommunikationskunden in einem wettbewerbsintensiven Umfeld erfolgreich sein."ZukunftssicherSUSE ATIP ist eine für Telekommunikationsunternehmen optimierte Edge-Computing-Plattform, welche die wichtigsten Infrastrukturkomponenten - Linux, Kubernetes, Security, Management-Tools – für den maßgeschneiderten Einsatz bereitstellt. So können Telco-Betreiber sie problemlos für eine Vielzahl von Anwendungsfällen in mobilen und Festnetzen einsetzen. Zudem minimieren Betreiber das Risiko, indem sie ihre bestehende Infrastruktur nutzen, da ATIP eine breite Palette von Hardware unterstützt. Die Modularität und Flexibilität von ATIP ist speziell darauf ausgelegt, zukunftsweisende Cloud-Frameworks wie das Projekt Sylva von LF Europe zu unterstützen und zu ermöglichen.Leistung auf Telco-NiveauSUSE ATIP bietet Leistungsattribute auf Telco-Niveau für den gesamten Stack. Die Betriebssystem-Ebene bietet niedrige Latenzen, Echtzeitleistung und einen schnellen Datenpfad. Die Kubernetes-Schicht sorgt dafür, dass leistungssensible Anwendungen optimal ausgeführt werden, wobei die Containersicherheit über den gesamten Lebenszyklus durch SUSE NeuVector sichergestellt wird. Weitere Merkmale sind:- SUSE ATIP wurde von Grund auf für Edge entwickelt. Kunden erzielen so eine optimale Leistung ohne Belastung durch Legacy-Systeme. SUSE ATIP bietet schlanke Kubernetes-Distributionen, die sich für ressourcenbeschränkte oder dezentrale Geräte in streng regulierten Umgebungen eignen. Immutable Linux ist für die Unterstützung von Containern und Microservices optimiert und damit ein idealer Container- und Virtualisierungshost für den Edge-Bereich. Mit nahtlos integrierter Sicherheit über den gesamten Stack - von Anwendungen über Kubernetes bis hin zu Betriebssystemen - wird für jedes Gerät, egal wo es sich befindet, ein Sicherheitsniveau auf Rechenzentrumsniveau geschaffen.- Optimiert für Telco-Unternehmen: Kubernetes und Linux von SUSE sind für Telekommunikationsfunktionen optimiert: Workloads können basierend auf der zugrunde liegenden Hardwarefunktionalität geplant werden, Kubernetes-Pods können direkt auf Netzwerkschnittstellen zugreifen, eine breite Palette an Hardware-Enablement wird zur Verfügung gestellt und telekommunikationsspezifische Protokolle werden unterstützt.- Modular. ATIP wurde für den Einsatz in einer Umgebung mit mehreren Anbietern entwickelt und beinhaltet Module, die je nach den Anforderungen der Betreiber zusammen oder einzeln verwendet werden können.Vereinfachter Betrieb im großen MaßstabSUSE ATIP nutzt Rancher Prime, eine marktführende Kubernetes-Management-Lösung, die für ihre Einfachheit, Robustheit und hervorragende Benutzerfreundlichkeit bekannt ist. SUSE hat wichtige Verbesserungen an Rancher Prime vorgenommen, um Anwendungsfälle in der Telekommunikation zu unterstützen:- Schnellere Rollouts. ATIP nutzt GitOps, um Benutzern die Verwaltung und konsistente Bereitstellung von Tausenden von Kubernetes-Clustern zu erleichtern. Durch die Integration der Cluster-API der CNCF können Betreiber den Prozess mit programmgesteuerten APIs weiter beschleunigen, die außerdem einen herstellerunabhängigen Integrationspunkt bieten.- Einheitliche Verwaltung. Verwalten von Linux und Kubernetes über eine einzige Oberfläche. Reduzierung von Betriebskosten und Verwaltungsaufwand bei gleichzeitiger Steigerung der Effizienz des Lifecycle-Betriebs im großen Maßstab.- Zero-Touch-Provisioning. Kostenersparnis durch einfaches Zero-Touch-Onboarding von Enterprise Edge-Hardware, ohne dass qualifiziertes technisches Personal vor Ort benötigt wird - Strom- und Netzwerkanschluss, das Gerät einschalten: den Rest erledigt die Software.Das sagen unsere Kunden:„Wir arbeiten seit langem mit SUSE zusammen und haben gute Erfahrungen gemacht. Durch den Einsatz von SLE Micro, SUSE Manager und Rancher können wir Implementierungen für die Modernisierung unseres Edge-Cloud-Systems vollständig automatisieren." Danny Al-Gaaf, Senior Cloud Technologist, Deutsche TelekomWeitere Informationen zu den Edge- und Telco-Lösungen von SUSE sind verfügbar unter www.suse.com/sector/telco/ (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3777216-1&h=3381443970&u=https%3A%2F%2Fwww.suse.com%2Fsector%2Ftelco%2F&a=www.suse.com%2Fsector%2Ftelco%2F).Live-Demos von SUSE Edge sind auf dem Mobile World Congress 2023 in Barcelona zu sehen, auf den Ständen von Intel und JuniperÜber SUSESUSE ist ein weltweit führender Anbieter innovativer, zuverlässiger und sicherer Open Source-Lösungen für Unternehmen, auf die sich mehr als 60 % der Fortune 500-Unternehmen verlassen, um ihre geschäftskritischen Workloads zu betreiben. Wir sind auf geschäftskritische Lösungen im Bereich Linux, Enterprise Container-Management- und Edge spezialisiert und arbeiten mit Partnern und Communities zusammen, damit unsere Kunden überall innovativ sein können - vom Rechenzentrum über die Cloud bis hin zur Edge und darüber hinaus.SUSE bringt das "Open" zurück in Open Source und verschafft Kunden die Flexibilität, ihre Herausforderungen im Bereich Innovation heute zu meistern und die Freiheit, ihre Strategien und Lösungen für die Zukunft weiterzuentwickeln. Das Unternehmen beschäftigt weltweit mehr als 2.000 Mitarbeiter. SUSE ist an der Frankfurter Börse notiert.Zukunftsgerichtete AussagenAlle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich auf zukünftige Erwartungen, Pläne und Aussichten des Unternehmens beziehen, einschließlich Aussagen, die die Wörter „Ziele", „anstreben", „werden", „glauben", „antizipieren", „planen", „erwarten" und ähnliche Ausdrücke enthalten, können zukunftsgerichtete Aussagen darstellen und sollten mit Vorsicht gelesen werden. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, und zwar aufgrund verschiedener wichtiger Faktoren, einschließlich der Wettbewerbslandschaft, der Entwicklung von Kundengeschäften, der Abhängigkeit von Kundenbeziehungen, des Managements von Wachstum und Akquisitionen, der Möglichkeit unentdeckter Softwareprobleme, der Risiken der Auswirkungen der Covid-19-Pandemie und des wirtschaftlichen Abschwungs, des Preisdrucks und der Funktionsfähigkeit des Internets. Darüber hinaus stellen alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen Ansichten zum Datum dieser Pressemitteilung dar, und diese Ansichten können sich ändern. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, seine zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren. Diese zukunftsgerichteten Aussagen können sich ändern und sollten nicht als die Ansichten des Unternehmens zu einem anderen Zeitpunkt als dem Datum dieser Pressemitteilung angesehen werden.Copyright 2023 SUSE LLC. Alle Rechte vorbehalten. SUSE und das SUSE-Logo sind eingetragene Marken von SUSE LLC in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. 