SUSE Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument zur Bewertung von Aktienkursbewegungen innerhalb eines bestimmten Zeitraums. Für die Suse-Aktie liegt der RSI bei 28,48, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und daher als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 49, was als neutral betrachtet wird und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

Das Anleger-Sentiment spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Bei Suse wurden vor allem positive Meinungen in sozialen Medien veröffentlicht, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Suse-Aktie aufgrund des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Sowohl der GD200 als auch der GD50 weisen auf negative Abweichungen hin, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung führt.

Die Analyse der Sentiments und des Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Suse in den letzten Wochen deutlich eingetrübt ist. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat abgenommen, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hindeutet.

Insgesamt wird die Suse-Aktie in allen Kategorien mit "Schlecht" bewertet, was auf eine insgesamt negative Einschätzung der aktuellen Situation hindeutet.