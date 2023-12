SUSE Aktie: Das könnte noch Folgen haben!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Suse-Aktie zeigt eine überverkaufte Situation mit einem Wert von 28,48, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 49, was als "Neutral" eingestuft wird. Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt eine Bewertung als "Schlecht", da der GD200 des Wertes bei 14,24 EUR liegt und der Kurs der Aktie bei 10,89 EUR um -23,53 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Ebenso weist der GD50 der vergangenen 50 Tage mit 12,52 EUR eine Abweichung von -13,02 Prozent auf, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Schlecht" führt.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass die Stimmung für Suse in den letzten Wochen deutlich eingetrübt ist, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat ebenfalls abgenommen, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hinweist.

Das Anleger-Sentiment für die Suse-Aktie zeigt jedoch vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Suse-Aktie, wobei der RSI auf eine überverkaufte Situation hinweist, die technische Analyse jedoch negative Signale zeigt. Die Stimmung und das Interesse der Anleger sind ebenfalls zurückgegangen, obwohl die Meinungen in den sozialen Medien überwiegend positiv sind. Es bleibt daher abzuwarten, wie sich die Situation weiterentwickeln wird.