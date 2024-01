SUSE Aktie: Der absolute Knall!

Die technische Analyse der Aktie der Suse ergibt, dass sie derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Dies liegt daran, dass der gleitende Durchschnittskurs (GD200) bei 14,24 EUR liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 10,89 EUR um -23,53 Prozent darüber liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) liegt bei 12,52 EUR, was einer Abweichung von -13,02 Prozent entspricht. Somit ist die Aktie in diesem Zeitraum ebenfalls als "Schlecht" einzustufen.

Der Relative Strength Index (RSI) gibt an, dass die Situation als überverkauft betrachtet wird, da der RSI bei 28,48 liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 49, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist und somit als "Neutral" bewertet wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz lässt sich feststellen, dass die Stimmung für die Suse in den vergangenen Wochen deutlich eingetrübt ist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien deutet auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe als "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment zeigt hingegen eine überwiegend positive Stimmung und Meinungen in den sozialen Medien, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. In den vergangenen Tagen wurde vor allem über die positiven Themen rund um Suse diskutiert, was zu einer positiven Einschätzung führt.

Insgesamt ergibt sich aus der Analyse somit eine überwiegend negative Einstufung der Suse-Aktie auf technischer Basis, während das Anleger-Sentiment eher positiv ausfällt.