SUSE Aktie: Was soll man davon noch halten?

Der Relative Strength Index, oder RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI der Suse liegt bei 28,48, was darauf hindeutet, dass die Situation als überverkauft betrachtet wird. Daher erhält die Aktie eine Bewertung als "Gut". Der RSI25 beträgt 49, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird daher die Einstufung für diese Kategorie als "Gut" vergeben.

In Bezug auf das Sentiment und Buzz lässt sich durch eine Analyse starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung für Suse hat sich in den vergangenen Wochen jedoch deutlich eingetrübt, weshalb die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, hat in den letzten vier Wochen eine verringerte Aktivität für Suse gemessen. Dies deutet auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer hin, weshalb Suse auch hierfür eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Suse derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 14,24 EUR, womit der Kurs der Aktie (10,89 EUR) um -23,53 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage von 12,52 EUR zeigt eine Abweichung von -13,02 Prozent, wodurch die Aktie in diesem Zeitraum als "Schlecht"-Wert gilt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Die Aktie von Suse stand zuletzt im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien, wobei vor allem positive Meinungen veröffentlicht wurden. Dies führt zu einer insgesamt positiven Bewertung. Insgesamt ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung die Bewertung "Gut".

