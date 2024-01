SUSE Aktie: Was noch aussteht!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen misst, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI-Wert für die Aktien von Suse liegt bei 28,48, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Eine Erweiterung des Berechnungszeitraums auf 25 Tage ergibt einen RSI-Wert von 49 für Suse, was als neutral betrachtet wird und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Suse in den letzten Wochen eingetrübt. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine verringerte Aktivität der Marktteilnehmer, was auf ein sinkendes Interesse an der Aktie hindeutet. Daher wird die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Suse derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 14,24 EUR, während der Kurs der Aktie bei 10,89 EUR liegt, was einer Abweichung von -23,53 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt eine Abweichung von -13,02 Prozent, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Schlecht" führt.

Das Anleger-Sentiment, ein wichtiger Stimmungsindikator, zeigt zuletzt überwiegend positive Meinungen und Themen rund um Suse in den sozialen Medien, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine positive Bewertung der Anleger-Stimmung als "Gut".