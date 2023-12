SUSE Aktie: Ist das wirklich alles?

Die Aktie von Suse wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 14,24 EUR, was einer Abweichung von -23,53 Prozent vom aktuellen Kurs (10,89 EUR) entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 12,52 EUR zeigt eine Abweichung von -13,02 Prozent, weshalb die Aktie in diesem Zeitraum ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Suse in den letzten Wochen deutlich verschlechtert. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine verringerte Aktivität, was auf ein rückläufiges Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hindeutet. Daher erhält Suse in dieser Hinsicht eine Bewertung von "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) der Suse liegt bei 28,48, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 49 eine neutrale Situation, die ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie in dieser Kategorie daher eine Bewertung von "Gut".

Das Anleger-Sentiment für Suse ist hingegen überwiegend positiv. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen veröffentlicht, und in den letzten Tagen wurden positive Themen rund um Suse besonders intensiv diskutiert. Aufgrund dessen erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Gut" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.