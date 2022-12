SUNNYBAG gewinnt den ISPO Award 2022

Graz (ots) -Das steirische Scale-up Unternehmen SUNNYBAG GmbH wird mit dem wichtigsten Award für Outdoor-Produkte ausgezeichnet.Wer viel Zeit in der Natur verbringt, wird zusätzliche Lademöglichkeiten für sein Smartphone oder andere stromfressende Geräte zu schätzen wissen. Umso besser, wenn dies durch erneuerbare Energien ermöglicht wird. Diesen Ansatz verfolgte das aus Graz stammende Unternehmen SUNNYBAG GmbH bei den ISPO Awards 2022 und konnte mit dem Sunnybag LEAF PRO absolut überzeugen. "Wir fühlen uns sehr geehrt, den ISPO Award erhalten zu haben. Er stellt nicht nur eine große Wertschätzung für unsere tägliche Arbeit dar, sondern inspiriert auch unsere KundInnen zum Umgang mit erneuerbarer Energie. Wir bedanken uns bei der ISPO-Jury für das positive Feedback und freuen uns, dass unser preisgekröntes Produkt auf der ISPO 2022 in München präsentiert wurde.", sagt Stefan Ponsold, CEO und Gründer von SUNNYBAG.Gesteigerte Leistung bei gleicher GrößeViele Entwicklungsschritte sind notwendig, damit ein neues Produkt erfolgreich wird. Genauso braucht es Menschen, die in den einzelnen Phasen einer Entwicklung ihr Feedback geben. Neben unseren Lead Usern wurden auch SportlerInnen, wie z.B. X-Alps AthletInnen, in den Produktentwicklungsprozess eingebunden. Sie trugen maßgeblich zur Entwicklung des neuen LEAF PRO bei, indem unter Extrembedingungen getestet und kontinuierlich verbessert wurde. Das Leichtgewicht LEAF PRO wiegt nur etwas mehr als 300 Gramm und lässt sich dank der mitgelieferten Karabinerhaken entspannt an einem Rucksack befestigen. Das Solarpanel ist flexibel und basiert auf 80 Mikro-Solarzellen, die eine robuste und bruchsichere Solarzellenmatrix bilden. "Dank der 80 Mikro-Solarzellen, die zu 100% zertifiziert sind, lädt das LEAF PRO Smartphones innerhalb von 2-3 Stunden in direkter Sonne auf. Unsere Kundinnen profitieren zudem von einer eingebauten Energieanzeige, welche die aktuelle Leistung über eingebaute LEDs zeigt. So kann das LEAF PRO noch effizienter zur Sonne ausgerichtet werden, um mehr Energie zu erzeugen.", so Stefan Ponsold.Das sagt die ISPO Award Jury über das Sunnybag LEAF PRO"Mit seiner Robustheit sowie seiner Flexibilität und Kompaktheit ist das LEAF PRO der richtige Begleiter für Menschen, die bei ihren Ausflügen zu Lande und zu Wasser nicht auf eine zuverlässige Stromquelle verzichten wollen. Eine überzeugende Minimallösung für Outdoor-Abenteurer, die ihren Strom aus erneuerbaren Quellen beziehen wollen." ist sich die Expertenjury in München bei der Preisvergabe einig. Zudem überzeugten auch noch Features wie hohe Leistung bei geringem Gewicht, umweltfreundliche und ressourcenschonende Verarbeitung und der geringe Preis von nur EUR 99,-.Weblink: https://www.sunnybag.comPresskit mit weiteren Bildern: shorturl.at/cqsQ7 (https://www.shorturl.at/shortener.php)Videolink: https://www.youtube.com/watch?v=ituhPgRrElwWeitere Bilder Hier downloaden (https://www.dropbox.com/sh/ti14afi9ge5lbu5/AADBiazEOI_OloxaYV4ZDLcna?dl=0)Pressekontakt:Stefan Ponsoldstefan.ponsold@sunnybag.atwww.sunnybag.comTel: 0676/4444 126Original-Content von: SunnyBAG GmbH, übermittelt durch news aktuell