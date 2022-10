SUNMI präsentierte sich mit BIoT-Lösungen für Business 4.0 auf der GITEX GLOBAL 2022

Shanghai, China (ots/PRNewswire) -SUNMI, ein führendes IoT-Unternehmen für Business-Intelligence-Lösungen, stellte seine bahnbrechenden android-basierten Business-IoT-Lösungen auf der GITEX GLOBAL 2022 (STAND von SUNMI: H4-E20) vor und demonstrierte seine zahlreichen szenariobasierten digitalen Lösungen mit einem breiten Sortiment von Geräten wie Mobile/Zahlungs-/Desktop-/Kiosk-Terminals sowie die frisch aktualisierte IoT-Cloud-Management-Plattform SUNMI DMP. Digitale Lösungen, die mit diesen IoT-Geräten und verschiedenen Cloud-Services bereitgestellt werden, spielen eine wichtige Rolle bei der digitalen Transformation in Bereichen wie Finanzen, Catering und Einzelhandel.„Wir sind seit mehr als sechs Jahren in der MEA-Region aktiv und engagieren uns weiterhin für die Bereitstellung von technisch maßgeschneiderten Business-IoT-Lösungen für Unternehmen in allen Bereichen. Das Nutzenversprechen von SUNMI betrifft nicht nur diese attraktiven IoT-Geräte, sondern auch ein komplettes Ökosystem – eine Plattform für die Bereitstellung von End-to-End-Lösungen, die es Ihren Kunden ermöglicht, ihre Geräte und deren Betrieb flexibel zu verwalten", so Sam SU, CMO bei SUNMI .Teilnehmer, die den Stand von SUNMI auf der GITEX besuchten, erfuhren, wie die SUNMI BIoT-Lösungen Einzelpersonen und Unternehmen stärken und Unternehmen Effizienz bringen. SUNMI DMP (Device Management Platform) besteht aus Gerätenutzung, Betrieb, Wartung und Überwachungsfunktionen, die es Unternehmen ermöglichen, aufschlussreiche Daten zu erhalten und geografische Einschränkungen zu beseitigen. Darüber hinaus ermöglicht SUNMI DMP die einfache und sichere Verwaltung von unternehmenseigenen Geräten, Apps und Inhalten aus der Cloud und das Geschäftswachstum mit professionellem Service. Private Deployment (TMS) ist auch für restriktive Datensicherheitsanforderungen verfügbar. Mit dem PCI-zertifizierten SUNMI RKI können Nutzer außerdem eine sichere, effiziente und bequeme Key Injection über ein Cloud-Terminal-System realisieren.SUNMI stattet Fintech-Unternehmen mit nativen und offenen Technologien aus, damit sie ihre Betriebsvorgänge sicher verwalten können. Die Produkte der P-Serie von SUNMI umfassen vielseitige Terminals, die an einer Kasse oder manuell verwendet werden können, und unterstützen Omnichannel-Zahlungsmethoden, wozu unter anderem kontaktlose Zahlung, Chip- und PIN-Zahlung, NFC-Zahlung und QR-Code-Zahlung gehören. Der Hochleistungsprozessor und mehrere Konfigurationen gewährleisten einen gut vorbereiteten Betrieb für die digitale Transformation.Das SUNMI MEA Team wird eine feierliche Preisverleihung für Partner veranstalten, um die herausragenden Leistungen der Branchen in der MEA-Region und Anwendungsszenarien digitaler Lösungen zu würdigen.Informationen zu SUNMISUNMI ist ein führendes Unternehmen für digitale Lösungen mit vielseitigen IoT-Geräten und einem Software-Ökosystem. SUNMI hat es sich zur Aufgabe gemacht, Unternehmen intelligente IoT-Geräte anzubieten und integrierte Cloud-Services zu unterstützen, um eine vernetzte Welt aufzubauen und schließlich Business 4.0 zu erzielen. www.sunmi.com.Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1918182/SUNM_GITEX_onsite_image.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/sunmi-prasentierte-sich-mit-biot-losungen-fur-business-4-0-auf-der-gitex-global-2022--301649735.htmlPressekontakt:Tingting Ye,tingting.ye@sunmi.comOriginal-Content von: Sunmi, übermittelt durch news aktuell