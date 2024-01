SUMCO Aktie: Was kann da noch kommen?

Weitere Suchergebnisse zu "Sumco":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation. Der RSI der Sumco-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 50, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Eine längere Betrachtung des RSI über die letzten 25 Handelstage ergibt ebenfalls einen Wert von 50,99, wodurch die Aktie auch hier mit "Neutral" eingestuft wird. Die Gesamtanalyse der RSIs führt somit zu einem "Neutral"-Rating für Sumco.

Neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Die Analyse sozialer Plattformen ergab neutrale Kommentare zu Sumco, aber in den letzten ein bis zwei Tagen überwogen positive Themen. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

In der technischen Analyse weist die Sumco-Aktie im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von +6,88 Prozent auf, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt sich eine Abweichung von +2,38 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Im fundamentalen Bereich weist die Sumco-Aktie ein niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9,57 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "günstig" auf der Basis fundamentaler Kriterien.