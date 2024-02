SUMCO Aktie: Tolle Nachrichten für alle Bullen!

Weitere Suchergebnisse zu "Sumco":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator aus der technischen Analyse, um die Überkauft- oder Überverkauft-Situation eines Wertpapiers zu bestimmen. Es werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Betrachtet man den RSI der Sumco-Aktie der letzten 7 Tage, beträgt der Wert aktuell 57. Damit ist das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 54,12 auch keine überkauften oder überverkauften Signale, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs für Sumco also ein "Neutral"-Rating.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der Kurs der Sumco-Aktie mit 2210 JPY derzeit +1,58 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristig neutralen Einschätzung. Hingegen zeigt sich auf Basis der vergangenen 200 Tage eine positive Entwicklung, da die Distanz zum GD200 bei +10,07 Prozent liegt. Somit wird die Aktie charttechnisch insgesamt als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die fundamentale Analyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 12. Für jeden Euro Gewinn von Sumco zahlt die Börse also 12,27 Euro. Dies zeigt, dass der Titel im Vergleich zur Branche unterbewertet ist und auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt waren. An sechs Tagen dominierten positive Themen, während es an acht Tagen eine eher neutrale Stimmung gab. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Sumco daher eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt wird Sumco von der Redaktion für die Anlegerstimmung mit einem "Gut"-Rating bewertet.