SUMCO Aktie: So nicht zu erwarten!

Weitere Suchergebnisse zu "Sumco":

In den letzten Wochen wurde eine deutliche Verschiebung des Stimmungsbildes bei Sumco hin zum Negativen festgestellt. Diese Verschiebung wird auf negative Auffälligkeiten in den sozialen Medien zurückgeführt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. In Bezug auf die Diskussionsstärke konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, weshalb hier eine "Neutral"-Bewertung vorliegt. Insgesamt erhält Sumco daher eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass die Sumco-Aktie sowohl in Bezug auf den 50- als auch den 200-Tages-Durchschnitt eine negative Bewertung erhält. Der letzte Schlusskurs liegt jeweils deutlich unter den gleitenden Durchschnitten, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Sumco liegt bei 50, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25 deutet auf eine neutrale Situation hin, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vorliegt.

Im Branchenvergleich hat die Sumco-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 5,43 Prozent erzielt, was jedoch 10,24 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Informationstechnologie" liegt. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" liegt Sumco um 40,15 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.