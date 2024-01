SUMCO Aktie: Schlechte Nachrichten über schlechte Nachrichten!

Weitere Suchergebnisse zu "Sumco":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, das verwendet wird, um zu beurteilen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wenn wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Sumco betrachten, sehen wir, dass der 7-Tage-RSI aktuell bei 66,95 Punkten liegt, was darauf hindeutet, dass Sumco weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 54,54, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In den letzten zwei Wochen wurde Sumco von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend neutral bewertet. Die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge zeigt, dass vor allem neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Bei der technischen Analyse betrachten wir trendfolgende Indikatoren, um zu bestimmen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt für Sumco liegt bei 560,58 JPY, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt, da der letzte Schlusskurs (29,97 JPY) deutlich darunter liegt. Auch der 50-Tage-Durchschnitt (643,88 JPY) liegt unter dem letzten Schlusskurs und führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich also eine "Schlecht"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren für Sumco.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass Sumco über einen längeren Zeitraum eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität aufweist und eine negative Rate der Stimmungsänderung verzeichnet. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht".

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Anleger-Stimmung und eine schlechte Bewertung auf Basis der technischen Analyse und des Sentiments und Buzz für Sumco.